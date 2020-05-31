الثلاثاء القادم.. فتح مراكز خدمة البطاقة الالكترونية

سيتم فتح مراكز خدمة البطاقة الالكترونية في المحافظات كافة بدءاً من يوم الثلاثاء القادم الثاني من حزيران من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.

وأشارت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” في بيان لها إلى أنه يمكن للمواطنين مراجعة مراكز الخدمة في المحافظات كافة لتعديل البيانات أو إصدار بطاقات جديدة مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية المطلوبة.

وأوضحت الشركة أنه يتم العمل حاليا على إطلاق الموقع الالكتروني الخاص بخدمات البطاقة الالكترونية خلال الفترة القريبة القادمة والذي سيتمكن من خلاله المواطنون تقديم أوراقهم الثبوتية وتعديل بياناتهم أون لاين دون الحاجة إلى مراجعة المراكز إلى حين إعلامهم بموعد استلام البطاقة.