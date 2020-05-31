تتبع مصفوفة تنفيذ مشروعات طرطوس وتأمين اعتمادات استكمالها

تابع وزير النقل رئيس اللجنة الوزارية لمحافظة طرطوس علي حمود بحضور الرفاق محمد حسين أمين فرع طرطوس للحزب وصفوان أبو سعدى محافظ طرطوس ومعاونو وزراء الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان والسياحة والزراعة والتعليم العالي والبحث العلمي ومكتب المتابعة في مجلس الوزراء. مصفوفة التتبع الوزارية للمشاريع المنجزة بنسبة 100% التي تشمل العقد المرورية ومركز خدمة المواطن وتأهيل فندق الدريكيش وحل مشكلة مياه القدموس والقمصية وتأمين صالات للمواد التموينية وإنشاء مكسر بحري بشاليهات بصيرة ومشروع إنتاج بذار البطاطا. والمشاريع التنفيذية قيد الإنجاز وتشمل عقود السكن الشبابي وطريق طرطوس الدريكيش والمناطق الصناعية وسد بلوطة وخط فرز وتوضيب دير البشل ومقر كلية الهندسة التقنية.

والمشاريع التنموية قيد الإنجاز والمشاريع قيد التعاقد واستعرض رئيس اللجنة الوزارية المعوقات وأسبابها وسبل المعالجة والحلول المقترحة. واطلع الحضور على إجراءات طرطوس للتصدي لوباء كورونا ومراكز الحجز الصحي والعزل وتأمين مستلزمات المحافظة والتعامل مع أي مستوى لانتشار الفيروس وتنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد خلال لقائه الفريق الحكومي.

كما جرى التأكيد على دعم أسر الشهداء والجرحى بالطرق المناسبة ومتطلبات التنمية والخدمات وحاجات المحافظة الزراعية والسياحية والصناعية والتعليمية لمجموعة من المشاريع والمواضيع التي تهم المحافظة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وأشار وزير النقل لمشروع الوزارة بنقل الإحضارات الحصوية عبر السكك الحديدية بالقطارات ومشروع نقل النفايات الصلبة الذي يتم دراسته ومراحل أتمتة مديريات النقل ودوائر نقل ريف المحافظة والربط الشبكي والدفع الإلكتروني واستكمال بناء جامعة طرطوس والأسواق الشعبية في المحافظة وزراعة البطاطا والفطر وتنمية سهل عكار والزراعة ومشروع نهر الغمقة وحي الطليعة وتأمين التمويل للشركة المنفذة وإيلاء الصرف الصحي أهمية خاصة وواجهة طرطوس البحرية والسياحة في ريف المحافظة بكل مواقعها وتطوير جزيرة أرواد والعمل البحري والصناعات الحرفية ومتابعة تأمين الاعتمادات المالية والدراسات لرفعها للجهات والمؤسسات المعنية.

محافظ طرطوس لفت لحاجة المحافظة إلى الاعتمادات المالية لتشطيب المشاريع الواردة في المصفوفة وإنجاز المشاريع الغير مكتملة مبيناً أهمية مشروع نقل الحصويات من حسيا لطرطوس مشيراً للأرض التي تم تخصيصها في البادية لمحافظة طرطوس لنقل النفايات وحل المشكلة البيئية في المحافظة وتشكيل لجنة استراتيجية لإيجاد حل جذري لمشكلة الصرف الصحي والإسراع بمشروع السكن الشبابي وعدم تحميل أعباء مالية إضافية للمكتتبين وبين جهود المحافظة في إقرار الواجهة البحرية وإزالة العقبات أمام المشاريع السياحية وأهمية انعقاد ملتقى الاستثمار السياحي في طرطوس.

حضر الاجتماع عضو قيادة فرع الحزب الرفيق جمال غزيل ورئيس مجلس المحافظة السيدة عليا محمود ونائب رئيس المكتب التنفيذي م. بسام حمود وأمين عام المحافظة حيدر مرهج وأعضاء المكتب التنفيذي ورئيس مجلس مدينة طرطوس والمدراء العامين المعنيين ومدراء الأمانة العامة في المحافظة.

البعث ميديا ll طرطوس – وائل علي