حجز موعد مسبق للراغبين بتقديم أوراقهم للمشاركة بمسابقة وزارة العدل

أعلنت وزارة العدل أنه يمكن للراغبين بالتقدم للمسابقة أو الاختبار اللذين أعلنت عنهما نهاية نيسان الماضي حجز موعد لتقديم أوراقهم الثبوتية تجنباً للازدحام ومنعاً للتجمعات وذلك من خلال إرسال ايميل إلى بريد الكتروني خصصته الوزارة لذلك.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه يمكن لمن يرغب بالتقدم للمسابقة أو الاختبار اللذين أعلنت عنهما مؤخراً حجز موعد للحضور وتقديم أوراقه الثبوتية من خلال إرسال ايميل إلى عنوان البريد الالكتروني المخصص لذلك (Job.syria.moj@gmail.com) على أن يذكر رغبته بالتقدم إلى الإدارة المركزية أو أي من العدليات وستتم إجابته على الإيميل بموعدين في يومين مختلفين يمكنه الحضور في أي منهما لتقديم أوراقه دون داع للانتظار، مبينة أن هذه الطريقة اختيارية وإضافية لمن لا يرغب بالانتظار عند تقديم أوراقه الثبوتية.

وكانت وزارة العدل أعلنت في الـ 30 من نيسان الماضي عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من حملة شهادة المعاهد من الفئة الثانية بصفة دائمة واختبار تعيين لعدد من المواطنين من الفئة الثالثة واختبار تعاقد للفئتين الرابعة والخامسة بموجب عقود سنوية مؤقتة على أن يتم تقديم الطلبات من تاريخ الـ 31 من أيار وحتى الـ 15 من حزيران القادم.