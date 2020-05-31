“حمود” يتفقد سفينتان محلية الصنع

في إطار دعم القطاع البحري والصناعات البحرية خصوصاً ومبادرات الأفراد المميزين تفقد علي حمود وزير النقل والرفاق محمد حسين أمين فرع طرطوس للحزب وصفوان أبو سعدى محافظ طرطوس العمل الصناعي البحري المتمثل في تصنيع سفينتين بحريتين محلية الصنع في ميناء بانياس والشيخ سعد القريبة من طرطوس. وتعود السفينة الأولى للقبطان خليل بهلوان حمولة ٤٩٠ طن وتحتوي على كامل التجهيزات الملاحية وروافع ومحركين استطاعة ٧٥٠ حصان لكل منها وقادرة على الإبحار بسرعة ١٤ عقدة .

والسفينة الثانية تعود للسيد حسام أبو النصر حمولة ٣٠٠ طن واستطاعة محرك ٣٠٠ حصان وقادرة على الإبحار بسرعة ٢٠ عقدة ومجهزة بالتجهيزات الملاحية . وأثنى “حمود” على المبادرتين و قدم الدعم والتشجيع والرعاية مبدياً استعداد وزارة النقل عبر مؤسسة النقل البحري والمديرية العامة للموانئ تقديم كافة التسهيلات والاستثمار الأمثل لهذين العملين وتطويرهما مستقبلاً وتشجيع عودة الصناع البحريين السوريين للاستفادة من خبراتهم لصالح صناعاتنا البحرية

البعث ميديا ll طرطوس – وائل علي