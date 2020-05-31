مع إجراءات التصدي لكورونا.. تسيير رحلتي قطار من طرطوس إلى اللاذقية

بعد قرار استئناف رحلات القطار التي توقفت بسبب الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وبدء دوام الجامعات، انطلقت صباح اليوم من محطة القطارات في محافظة طرطوس رحلتي قطار إلى اللاذقية.

وبين الدكتور مضر الأعرج مدير فرع الخطوط الحديدية السورية في طرطوس أن الرحلة الأولى انطلقت عند الساعة السادسة والربع صباحاً والعودة ستكون عند الساعة الثانية والنصف ظهراً والرحلة الثانية انطلقت عند الساعة السابعة صباحاً والعودة ستكون عند الساعة الثالثة والنصف ظهراً، موضحاً أن سعر البطاقة في الرحلة الأولى قطار ترين سيت 125 ليرة وفي الرحلة الثانية عربات 100 ليرة.

ولفت الأعرج إلى أن الفرع اتخذ جميع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا بدءاً من الباب الرئيسي وحتى الوصول إلى محطة اللاذقية من قياس درجة حرارة المسافرين بمقياس الحرارة الليزري الجبهي الخاص وتعقيم أيدي المسافرين وأمتعتهم على الباب الرئيسي عند الدخول والتوجه إلى شباك التذاكر حيث تم وضع إشارات دلالة لضبط عملية التباعد.

وأكد الأعوج إلى أنه يتم بشكل يومي تعقيم وتنظيف القطار قبل الانطلاق باتجاه اللاذقية، إضافة إلى إجراءات مماثلة في محطات التوقف في مناطق “الرويسة – مرقية – بانياس – موقف جبلة- شربيت- اللاذقية” من عمليات التعقيم وقياس الحرارة للركاب الصاعدين، مؤكداً أنه تم تخصيص كل قطار بجهاز قياس حرارة إضافة إلى المعقمات الكحولية والتزام كل العاملين في الفرع بارتداء الكمامات والكفوف ومنع الازدحام والاحتكاك بين المسافرين.