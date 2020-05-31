للحد من الحرائق بلديات ريف حمص الغربي تبدأ بشق طرق زراعية ضمن الأراضي المزروعة

في إطار الإجراءات الاستباقية التي تقوم بها محافظة حمص للحد من الحرائق وبناء على توجهيات قائد شرطة حمص لمدراء المناطق والنواحي ورؤساء البلديات بوضع خطة عمل بالتنسيق مع غرفة العمليات بالمحافظة لتحديد متطلبات واحتياجات البلديات المتعلقة بإطفاء الحرائق والتعاون مع مديرية الخدمات الفنية بحمص خلال فترة قصيرة للبدء بفتح طرقات زراعية أو تعبيد بعض الطرقات القديمة مما يسهل حركة وصول سيارات الإطفاء والدفاع المدني حيث باشرت بلديات جبلايا والصويري وشين وعيون الوادي بريف حمص الغربي بالمرحلة الأولى من شق وفتح طرقات نارية ضمن الأراضي الزراعية وتعزيل الأعشاب على جانبي الطرق وتشكيل أطواق نارية للوقاية من الحرائق ،حيث انطلقت الأعمال في بلدية جبلايا من قرية الخويخة على أن تشمل كافة القرى ،كما شمل العمل الذي استمر على مدار أربعة أيام في بلدية الصويري -قرى الصويري – الزعفرانة – الذهبية – السنديانة – البارودية – جب البستان .

البعث ميديا ll حمص صديق محمد