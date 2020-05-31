«72» خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة

ارتكبت قوى العدوان السعودي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 72 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة باليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بالمحافظة رصدت 72 خرقاً فيها خلال الساعات الـ 24 الماضية، موضحة أن من بين الخروقات تحليق ثلاث طائرات تجسسية بأجواء الجاح والفازة واستحداث تحصينات قتالية في كيلو16 و 17 خرقاً بقصف مدفعي و87 قذيفة و50 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الـ 13 من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.