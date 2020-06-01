01, 06, 2020 - 6:40 مساءً

التربية تحدد موعد التسجيل في دور الحضانة ورياض الأطفال والمعاهد الخاصة

محليات   64

 

أعلنت وزارة التربية عن بدء التسجيل في دور الحضانة ورياض الأطفال والمعاهد الخاصة لعام 2020 اعتباراً من يوم غد الثاني من حزيران.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم إلى أن الدوام في دور الحضانة ورياض الأطفال والمعاهد الخاصة سيبدأ بعد انتهاء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية مع مراعاة الشروط الصحية والتهوية المتمثلة بالتعقيم الدوري كاملاً قبل البدء بالعمل ووضع جيل كحولي في كل صف وتعقيم الأسطح نهاية كل دوام وتنظيم دخول الطلاب وخروجهم والحرص على تحقيق التباعد المكاني ولاسيما الالتزام بوجود طالب واحد في المقعد.

وبينت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي حرصا منها على تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لكورونا وفي ضوء ما أقره مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ الـ31 من أيار الماضي.

وكان مجلس الوزراء سمح أمس ببدء التسجيل في دور الحضانة ورياض الأطفال والمعاهد الخاصة على أن يبدأ الدوام بعد انتهاء امتحانات الشهادتين الثانوية والتعليم الأساسي.

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