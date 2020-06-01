03, 06, 2020 - 6:44 مساءً

الصحة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية

سورية   118

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لدى أحد المخالطين في السويداء ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 123 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الحالة التي سجلت موجودة في مركز العزل الصحي مبينة أن إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية حتى اليوم هو 123 شفي منها 46 وتوفيت خمس حالات.

يشار إلى أنه تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من شهر آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

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