العثور على بالون حراري صناعة أمريكية في أراض زراعية بريف السويداء

عثر مزارعون على بالون حراري صناعة أمريكية ضمن أراض زراعية بين قريتي سهوة بلاطة ورساس بريف محافظة السويداء الجنوبي اليوم وتم تسليمه للجهات المختصة.

وأوضح مصدر في قيادة شرطة محافظة السويداء لـ “سانا” أن مزارعين عثروا على بالون حراري ضمن أراضيهم الزراعية ما بين قريتي سهوة بلاطة ورساس وسارعوا إلى إبلاغ الجهات المعنية بعد الاشتباه به وبعد الكشف عليه تبين أنه صناعة أمريكية ويحوي مادة غازية ومكتوب عليه عبارة تحذيرية من الاقتراب منه أو وضعه بالخارج تحت أشعة الشمس أو اقترابه من خطوط الكهرباء وهو ما يشير إلى إمكانية تسببه باشتعال النار وافتعال حرائق.

واندلعت في الآونة الأخيرة عشرات الحرائق في محافظة السويداء بمساحات متفاوتة من الأعشاب الجافة بعضها الحق أضراراً بآلاف الدونمات بأراض زراعية ومحاصيل حقلية وأشجار مثمرة وحراجية في مواقع متفرقة من المحافظة قبل أن تتمكن فرق الإطفاء والجهات المعنية والأهالي من إخمادها.