03, 06, 2020 - 6:44 مساءً

تدمير أوكار لإرهابيي “داعش” بصلاح الدين العراقية

سياسة-عربي   142

نقل موقع السومرية نيوز عن قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري قوله في بيان إن “قيادة عمليات سامراء نفذت عملية واسعة شرق منطقة نهر رصاصي بمساحة تقدر من 100 إلى 150 كيلومترا مربعا من خلال محورين الأول للجيش العراقي والثاني للشرطة الاتحادية من القطعات التي تعمل بقاطع المسؤولية أسفرت عن تدمير سبعة أوكار وتفكيك 23 عبوة ناسفة وتفجير عدد من الخنادق التي تستخدمها المجاميع الإرهابية”.

وأشار البيان إلى أنه تم خلال العملية القاء القبض على 12 مطلوبا ومشتبها به للقضاء وفتح عدد من الطرق مؤكدا أن العمليات ضد إرهابيي تنظيم “داعش” وبعض الخلايا النائمة ستستمر لأيام.

قد يعجبك أيضاً

العراق.. اختطاف 16 عاملا تركيا في بغداد

admin 0

القاهرة تدعو موسكو لإعادة النظر في قرارها حظر رحلات “مصر للطيران”

admin 0

الامم المتحدة : محادثات السلام حول اليمن ستبدأ فى 14حزيران الجاري بجنيف

admin 0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *