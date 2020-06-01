تدمير أوكار لإرهابيي “داعش” بصلاح الدين العراقية

نقل موقع السومرية نيوز عن قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري قوله في بيان إن “قيادة عمليات سامراء نفذت عملية واسعة شرق منطقة نهر رصاصي بمساحة تقدر من 100 إلى 150 كيلومترا مربعا من خلال محورين الأول للجيش العراقي والثاني للشرطة الاتحادية من القطعات التي تعمل بقاطع المسؤولية أسفرت عن تدمير سبعة أوكار وتفكيك 23 عبوة ناسفة وتفجير عدد من الخنادق التي تستخدمها المجاميع الإرهابية”.

وأشار البيان إلى أنه تم خلال العملية القاء القبض على 12 مطلوبا ومشتبها به للقضاء وفتح عدد من الطرق مؤكدا أن العمليات ضد إرهابيي تنظيم “داعش” وبعض الخلايا النائمة ستستمر لأيام.