إيطاليا.. خبر سار بخصوص كورونا

اعتبر الطبيب الإيطالي البارز ألبرتو زانجريلو أن فيروس كورونا المستجد بدأ يفقد قوته وأصبح أقل فتكاً.

ونقلت رويترز عن زانجريلو الذي يرأس مستشفى سان رفاييل في ميلانو بمنطقة لومباردي شمال إيطاليا قوله في حديث متلفز: “في حقيقة الأمر فيروس كورونا لم يعد موجوداً إكلينيكياً في إيطاليا” مشيراً إلى أن المسحات التي أخذت على مدى الأيام العشرة الماضية أظهرت حمولة فيروسية متناهية الصغر من حيث الكمية مقارنة بالمسحات التي أخذت قبل شهر أو اثنين.

ولفت زانجريلو إلى أن بعض الخبراء يبالغون في التوجس من احتمال وقوع موجة ثانية للعدوى داعياً المسؤولين إلى أن يعوا الواقع الجديد وقال: “علينا أن نعود كبلد طبيعي وعلى أحدهم تحمل مسؤولية ترهيب البلد”.

غير أن الحكومة الإيطالية دعت إلى توخي الحذر وقالت ساندرا زامبا مساعدة وزير الصحة في بيان: “ينما ننتظر الأدلة العلمية الداعمة لفرضية اختفاء الفيروس… أدعو الذين يقولون إنهم متأكدون من ذلك لعدم إرباك الإيطاليين” مشيرة إلى أنه بدلاً من ذلك ينبغي دعوة الإيطاليين إلى الحفاظ على أقصى درجات الحذر والإبقاء على التباعد بين الأشخاص وتجنب التجمعات الكبيرة والمداومة على غسل اليدين واستخدام الكمامات.

وسجلت إيطاليا ثالث أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا على مستوى العالم بلغت 33415 شخصاً منذ ظهور الوباء في شباط الماضي وتأتي في المركز السادس عالمياً من حيث الإصابات وتبلغ 233019 لكن الإصابات والوفيات انخفضت فيها بشكل مستمر الشهر الماضي وتقوم البلاد حالياً بتخفيف بعض من قيود العزل التي تعد الأشد صرامة بأنحاء العالم.