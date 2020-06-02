02, 06, 2020 - 7:06 مساءً

بارفيونوف: السياسات الغربية العدوانية تجاه سورية تكشف حقيقته اللا إنسانية

سورية   125

قال عضو مجلس الدوما الروسي دينيس بارفيونوف في مقابلة مع مراسل سانا في موسكو إن “السوريين الذين عانوا مآسي الحرب الإرهابية والآلام الناجمة عن العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على بلادهم يتعرضون اليوم لإجراءات تعسفية تحت ذرائع مختلفة وتسميات اختلقتها الإدارة الأمريكية ما يزيد من معاناتهم”ا.

وأوضح أن القانون الأمريكي المسمى بـ “قانون قيصر” سيء الصيت الذي يخدم الأهداف الجيوسياسية للولايات المتحدة لن يكون مصيره أفضل من مصير الإجراءات غير القانونية واللاإنسانية الغربية الأخرى التي فشلت في تحقيق الغايات المرجوة منها وذلك بفضل صمود شعب سورية وإدراكه لجوهر السياسة الأمريكية”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وشركاءها الغربيين يسعون إلى إطالة أمد الحرب الإرهابية والاقتصادية والإعلامية التي تتعرض لها سورية وعرقلة عمليات إعادة إعمار البنى التحتية للاقتصاد السوري ولكنهم لا يدركون أن نهجهم العدواني الفاشي هذا يزيد من صمود الشعب السوري وتصميمه على طرد كل محتل من بلاده.

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