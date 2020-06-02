بحث استلام القمح من المزارعين في طرطوس

بحثت اللجنة الفرعية للإشراف على استلام محصول القمح برئاسة محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى تسهيلات استلام ونقل وبيع القمح من المزارعين التي بدأت أمس الاثنين.

وشملت التسهيلات استلام الإنتاج على البطاقة الشخصية دون شهادة المنشأ وعدم طلب براءة ذمة مع الأخذ بعين الاعتبار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا ومنع مظاهر الازدحام وتأمين المحروقات للسيارات التي ستنقل القمح وتسهيل حركتها داخل المحافظة من قبل قيادة الشرطة ومنع خروج المحصول خارج المحافظة وتسديد ثمن الأقماح خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة أيام وضرورة تأمين كميات كافية من القمح الطري لزراعته في طرطوس.

البعث ميديا- طرطوس: وائل علي