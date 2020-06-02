03, 06, 2020 - 3:17 صباحًا

بيروت: فتح الحدود البرية مع سورية 2 و4 حزيران لاستقبال اللبنانيين

عربي   425

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أنه سيتم فتح الحدود اللبنانية البرية مع سورية اليوم وبعد غد الخميس لاستقبال اللبنانيين وعائلاتهم الراغبين بالعودة إلى لبنان.

 

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن المديرية قولها في بيان اليوم إنه “استناداً إلى مقررات مجلس الوزراء اللبناني بتاريخ 31-3-2020 المتعلقة بعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج سيصار إلى فتح الحدود البرية مع سورية عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين بتاريخ الـ 2 و4 من حزيران من الساعة التاسعة لغاية الساعة السادسة عشرة أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم “ابن لبنانية أو ابن لبناني.. زوج لبنانية أو زوجة لبناني” فقط الموجودين في سورية والراغبين بالعودة إلى لبنان”.

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