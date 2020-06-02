دورة تدريبية للمعلمين الوكلاء الجدد في حمص

تقيم مديرية التربية بحمص دورة مركزية لتدريب الفريق المحلي الذي سيقوم بتدريب المعلمين الوكلاء خلال صيف عام 2020 ولمدة ثلاثة أشهر كمرحلة أولى وفق برنامج علمي مدروس ومن يجتازها يتقدم للدورة الثانية.

وذكر مدير تربية حمص أحمد الابراهيم بأن عدد المتدربين في محافظة حمص بلغ 56 متدرباً ومتدربة، سيقومون بتدريب ما يقارب 2000 معلم وكيل في المحافظة.

وأضاف الابراهيم: أنجزت الحقيبة التدريبية من قبل اختصاصيين، مؤكداً أنه يجب اتباع مبدأ الحوار وتنمية المهارات الفكرية والعقلية لدى التلاميذ،، وتمثيل جميع الآراء والأفكار والمعلومات وتطبيقها سلوكاً حياً في الميدان.

البعث ميديا-حمص:صديق محمد