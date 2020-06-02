سيدني.. مظاهرات دعماً للاحتجاجات ضد جريمة قتل فلويد

دعماً للمتظاهرين الأمريكيين ضد جريمة قتل جورج فلويد، تظاهر الآلاف في شوارع مدينة سيدني الأسترالية اليوم.

وذكرت سكاي نيوز أن المتظاهرين رددوا عبارة “لا أستطيع التنفس” وهي العبارة الأخيرة التي رددها فلويد وديفيد دونغاي وهو رجل من السكان الأصليين توفي في سجن بسيدني عام 2015 بينما كان يقيده خمسة حراس.

ورفع المتظاهرون لافتات شبيهة بتلك التي حملها المحتجون في الولايات الأمريكية “حياة السود تهم” و”حياة السكان الأصليين تهم” و”صمت البيض عنف” وفي إشارة إلى أولئك الذين يحتجون في مدن عبر الولايات المتحدة “نراكم نسمعكم نقف معكم” ولافتات أخرى “نحن هنا لأنهم ليسوا هنا” مع صور لفلويد ودونغاي.