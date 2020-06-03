أوكامورا ينتقد صمت الاتحاد الأوروبي وخضوعه للابتزاز الذي يقوم به نظام أردوغان

انتقدت التشيك صمت الاتحاد الأوروبي والغرب عموما تجاه الممارسات العدوانية التي يقوم بها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المنطقة داعيا إلى عدم الخضوع للابتزاز الذي يقوم به هذا النظام.

وفي تعليق له نشره على صفحته على “فيسبوك” قال نائب رئيس مجلس النواب التشيكي توميو أوكامورا: إن “الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو يغضان النظر تجاه العدوان الذي يشنه النظام التركي ضد اليونان وأوروبا.. وبالتالي يمكن القول إن هذه المنظمات أخفقت في هذا الاتجاه كما أخفقت في التصدي بشكل مشترك لانتشار فيروس كورونا”.

وأكد أوكامورا على ضرورة الاستغناء عن الاتحاد الأوروبي لتمكين الدول من حماية حدودها والدفاع عن أوروبا بوجه العدوان التركي الذي يلعب أيضا بورقة المهاجرين ويتدخل في دول أخرى ويدعم الإرهاب.