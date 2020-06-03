إيطاليا تفتح حدودها أمام السياح الأوروبيين

بعد إغلاق طويل جراء تفشي وباء كورونا، عاودت إيطاليا اليوم فتح حدودها أمام السياح الأوروبيين في خطوة جديدة نحو إعادة الوضع إلى طبيعته.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الشؤون الإقليمية فرانشيسكو بوتشيا قوله: “البلاد تعود إلى الحياة” في وقت استؤنفت فيه الرحلات الدولية إلى البندقية وفلورنسا ونابولي وتتسارع إلى روما وميلانو.

ومن المرتقب أن تصل اليوم نحو 30 رحلة دولية إلى مطار فيوميتشينو في العاصمة روما بينما أعلنت شركة اليطاليا استئناف رحلاتها مع إسبانيا بأول رحلة بين روما وبرشلونة نظمت صباحاً.