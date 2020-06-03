الحسكة.. حصاد 341 ألف هكتار مزروعة بالقمح والشعير

بلغت المساحات المزروعة بمحصولي القمح والشعير التي حُصدت من قبل الفلاحين في محافظة الحسكة حتى تاريخه 341 ألف هكتار، موزعة في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي.

مدير دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة، المهندس جلال بلال، بين أن عمليات حصاد المحصولين في تسارع وزيادة مستمرة لتشمل مختلف المناطق الزراعية في المحافظة، حيث توزعت المناطق المحصودة على 275 ألفا و 500 هكتار شعير مروي وبعل، و 65 ألفا و 500 هكتار قمح مروي وبعل.

كما لفت إلى أن نسبة حصاد محصول الشعير من المساحة العامة تجاوزت النصف، ومن المتوقع الانتهاء من حصاد المحصول خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، مبينا أن عمليات حصاد محصول القمح لاتزال في بداياتها، خاصة بالمناطق الشمالية والغربية من المحافظة.