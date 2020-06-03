خلال 24 ساعة..أكثر من ألف وفاة بـ”كورونا” في أمريكا

بحسب حصيلة أعدتها جامعة جونز هوبكنز، فقد سجلت الولايات المتحدة أكثر من ألف وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد أن عدد الذين توفوا من جراء كوفيد 19 في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة بلغ 1081 شخصا ليرتفع بذلك إجمالي عدد ضحايا الوباء في هذا البلد إلى 106180 شخصا وفق مانقلت “فرانس برس”.

أما إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة فبلغ حتى مساء أمس مليونا و831435 مصابا بحسب المصدر نفسه.