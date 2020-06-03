ضبط حبوب كبتاغون والقبض على مروجين للمخدرات في دمشق

ألقى فرع مكافحة المخدرات بدمشق القبض على شخصين وامرأة، حيث ضبط بحوزتهم 370 ألف حبة كبتاغون مخدرة.

وزارة الداخلية أوضحت بأنه بناء على المعلومات الواردة ومن خلال المراقبة المستمرة تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من القبض على شخصين وامرأة، بمحلة اوتوستراد المزة، ضمن سيارة خاصة نوع “كيا سيراتو”، وعثر في داخلها على كمية 370 ألف حبة مخدرة من نوع الكبتاغون، وبالتحقيق معهم اعترفوا بحيازتهم الحبوب المخدرة وترويجها.

كما أشارت إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة معهم لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.