وزارة الصحة: شفاء 3 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم شفاء 3 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 53 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان لها إن حصيلة الاصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية بلغت حتى اليوم 123 إصابة شفيت منها 53 وتوفيت 6 حالات.

يذكر أن أول إصابة بفيروس كورونا في سورية سجلت في الثاني والعشرين من شهر آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.