انخفاض إصابات “كورونا” في موسكو

في تقريرها اليومي، أعلنت غرفة العمليات الروسية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن عدد الإصابات الجديدة بلغ خلال الساعات الـ 24 الماضية 8536 إصابة مسجلة في 84 إقليما روسيا منها 1842 إصابة سجلت في العاصمة موسكو في انخفاض لعددها عن الفترة السابقة.

وبينت الغرفة أن الوفيات بلغت 178 خلال الليلة الماضية بينما شفي 8972 شخصا بعد تلقيهم العلاج المناسب موضحة أن العدد الكلي للإصابات وصل إلى 432277 إصابة مسجلة في 85 إقليما روسيا فيما بلغت الوفيات 5215 وشفي كليا 195957 شخصا.

إلى ذلك سجلت وزارة الصحة الأفغانية 24 وفاة و758 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 17267 بينما أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم أنها سجلت 569 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36405.