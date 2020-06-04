احتجاجات أمريكا.. اعتقال أكثر من عشرة آلاف شخص

خلال الاحتجاجات التي اندلعت منذ أكثر من أسبوع تنديدا بجريمة قتل المواطن الأمريكي جورج فلويد اعتقلت السلطات الأمريكية أكثر من عشرة آلاف شخص.

وأفادت “أسوشيتد برس”: أن لوس أنجلوس شهدت نحو ربع الاعتقالات تليها نيويورك ودالاس وفيلادلفيا.

وجاء في بيان شرطة نيو أورليانز اليوم: أن الشرطة أطلقت مساء أمس الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بعد توسع رقعة الاحتجاجات باستخدام القوة العسكرية غير المحدودة لقمعها، فيما قتلت الشرطة الأمريكية عشرة أشخاص خلال المظاهرات التي شملت نحو 140 مدينة أمريكية، في حين أكدت العديد من الصحف الأمريكية أن ترامب فشل مجدداً في مواجهة وحل المشاكل المزمنة والمتراكمة التي تشهدها الولايات المتحدة.

وكشفت تسجيلات فيديو تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن مروحيات عسكرية أمريكية حلقت على ارتفاع منخفض لتفريق المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع احتجاجا على مقتل جورج فلويد.