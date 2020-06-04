ارتفاع في الحرارة.. وفرصة لهطل الأمطار

تميل درجات الحرارة للارتفاع، مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

المديرية العامة للأرصاد الجوية توقعت بأن يكون الجو صحوا بشكل عام إلى غائم جزئيا فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية، مع فرصة لهطل أمطار فوق المرتفعات الساحلية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتوالي درجات الحرارة غداً ارتفاعها التدريجي لتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق، ويكون الجو صحوا بشكل عام، مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وتستمر بالارتفاع يوم السبت لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في أغلب المناطق.