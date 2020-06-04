04, 06, 2020 - 7:10 مساءً
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استشهاد مدني وإصابة ثلاثة آخرين برصاص مجموعات “قسد” أثناء تفريق المحتجين في الشدادي بريف الحسكة

ارتقاء مدني وإصابة ثلاثة برصاص “قسد” المدعومة أمريكياً بالشدادي

سورية   160

ارتقى مدني وأصيب 3 آخرون برصاص مجموعات “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي خلال تفريق مظاهرة احتجاجية ضد ممارسات هذه المجموعات في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي اليوم.

وأفادت مصادر أهلية بأن المدينة شهدت خروج الأهالي بمظاهرات احتجاجية ضد ممارسات مجموعات قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي حيث أطلقت النار باتجاه الأهالي ما أدى إلى استشهاد مدني وإصابة 3 آخرين.

وأشارت المصادر إلى أن المتظاهرين قطعوا الطرقات الرئيسة في المدينة بالإطارات وسط هتافات تندد بممارسات مجموعات “قسد” ضد الأهالي.

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