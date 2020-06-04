04, 06, 2020 - 10:44 مساءً
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الصحة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لسائق شاحنة على خط سورية الأردن

صحة   138

أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا بريف دمشق لشخص يعمل سائق شاحنة على خط سورية الأردن ما يرفع عدد الإصابات في سورية إلى 124 إصابة.

ولفتت الوزارة في بيان لها إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية بلغت حتى اليوم 124 إصابة شفيت منها 53 وتوفيت 6 حالات.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من شهر آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

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