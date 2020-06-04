وزير أمريكي سابق يهاجم ترامب: أول رئيس قام بهذا الفعل

في هجوم حاد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد وزير الدفاع الأميركي السابق جيم ماتيس أن ترامب لا يحاول توحيد الأميركيين بل إنه يحاول تقسيمهم.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ماتيس قوله في تصريح نشرته مجلة ذي أتلانتيك على موقعها الإلكتروني إن “دونالد ترامب هو أول رئيس في حياتي لا يحاول توحيد الأميركيين بل إنه حتى لا يدعي بأنه يحاول فعل ذلك” مضيفا “بدلا من ذلك هو يحاول تقسيمنا”.

وكانت العديد من الصحف الأمريكية أكدت أن ترامب فشل مجددا في مواجهة وحل المشاكل المزمنة والمتراكمة التي تشهدها الولايات المتحدة .