اتحاد الشباب تشيكي: إحراق المحاصيل الزراعية في سورية جريمة حرب

أكد اتحاد الشباب الشيوعي التشيكي أن قيام قوات الاحتلال الأمريكي بحرق المحاصيل الزراعية ونهب النفط والآثار في سورية جريمة حرب.

وفي تعليق على موقعه الإلكتروني، أشار الاتحاد إلى أن الكثير من الأدلة والمصادر الموثوقة تثبت أن قوات الاحتلال الأمريكي تقوم بحرق المحاصيل الزراعية للسوريين، من خلال افتعال حرائق واسعة، ثم تعمد إلى ترهيب المدنيين من خلال طلعات جوية تكون على ارتفاعات منخفضة فوق بيوتهم.

كما لفت إلى أن تدمير الزراعة السورية وإحياء أسلوب الأرض المحروقة، الذي استخدم في فيتنام، أصبحا الآن الاستراتيجية العسكرية للولايات المتحدة في سورية، الأمر الذي يتوجب تقييمه من قبل المنظمات الدولية والقانونية على أنه جريمة حرب.