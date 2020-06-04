مجلس الوزراء يقر مجموعة من الإجراءات لضمان استمرار الصناعات الدوائية

أقر اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء “خاص بواقع الصناعات الدوائية” مجموعة من الإجراءات والآليات المرنة لضمان استمرار هذه الصناعات وتأمين مستلزماتها بدءاً من أولوية تمويل المستوردات عن طريق المصرف المركزي للمواد الأولية اللازمة للصناعات الدوائية بأسعار تفضيلية تبلغ 700 ليرة سورية للدولار لتأمين كامل حاجة السوق المحلية من جميع الأصناف.

وتمت الموافقة في الاجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وحضور وزيري الصحة والاقتصاد والتجارة الخارجية على استمرار آلية تسعير الأصناف الدوائية من قبل وزارة الصحة.

وتقرر تأمين حاجة المشافي العامة والمراكز الصحية التابعة للجهات العامة من الدواء وفق حصص متساوية بين جميع شركات الصناعات الدوائية.

وتم التشديد على ضرورة ضبط أي مخالفات من قبل بعض مستودعات الأدوية والصيدليات والاستمرار بتصدير الدواء بما لا يؤثر على تأمين حاجة السوق المحلية وتوفيره بالسعر المحدد من قبل وزارة الصحة في المستودعات والصيدليات.