كورونا يحرز 9 إصابات في شباك الدروي الإنكليزي

أظهرت نتائج اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد وجود 9 إصابات جديدة بالفيروس بين فرق دوري الدرجة الأولى في إنكلترا “التشامبيون شيب”.

وقالت رابطة الدرجة الأولى الإنكليزية في بيان رسمي إن الاختبارات الأخيرة لفيروس كورونا أسفرت عن وجود 9 حالات إيجابية من 6 فرق مشيرة إلى أن الاختبارات نفذت من السبت 30 أيار الفائت إلى الثلاثاء 2 من الشهر الجاري وخضع لها 1094 لاعبا وموظفا من أندية الدرجة الأولى.

وأوضح البيان أن اللاعبين أو موظفي النادي الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا سيدخلون في عزل صحي بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية التي قدمتها الرابطة لافتا إلى أن كل من جاءت نتيجة اختباره سلبية سيسمح له بدخول مرافق التدريب.

وكانت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز “البريميرليغ” أعلنت أمس عن تسجيل حالة إيجابية جديدة بالفيروس بعد المرحلة الخامسة والأخيرة من الاختبارات التي أجريت على مدار اليومين الماضيين.