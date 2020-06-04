المعهد العالي للغات يحدد موعد امتحان اللغة الأجنبية الثاني للقيد في درجة الماجستير

حدد المعهد العالي للغات بجامعة دمشق يوم السبت 11-7-2020 الساعة الثانية عشرة ظهرا موعدا لامتحان اللغة الأجنبية الثاني لهذا العام للقيد في درجة الماجستير.

وأشار المعهد في إعلان اليوم إلى أن التسجيل للامتحان يبدأ اعتبارا من يوم الأحد 21-6-2020 ولغاية يوم الاثنين 6-7- 2020.

ويجري المعهد هذا الامتحان أربع مرات خلال السنة الواحدة مرة كل ثلاثة أشهر ويعد النجاح فيه شرطا للقبول في برامج الماجستير والدكتوراه في الجامعات السورية.