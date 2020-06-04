04, 06, 2020 - 10:44 مساءً
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روسيا تندد بتمديد الاتحاد الأوربي عقوباته غير الشرعية على سورية

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نددت وزارة الخارجية الروسية اليوم بتمديد الاتحاد الأوروبي العقوبات الجائرة وغير الشرعية التي يفرضها على سورية.

 

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي إن روسيا تشعر بخيبة أمل لكون الاتحاد الأوروبي شأنه شأن الولايات المتحدة عمد إلى تمديد الإجراءات القسرية أحادية الجانب ضد سورية موضحة أن موسكو أشارت مراراً إلى أن هذه الإجراءات لا تقتصر على الأضرار بالاقتصاد السوري فحسب بل وتحول أيضاً دون شراء الأدوية المهمة حيوياً والتجهيزات الطبية والسلع الإنسانية.

 

وكان مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أكد في تصريح له في الثامن والعشرين من أيار الماضي أن قرار الاتحاد الأوروبي تجديد الإجراءات القسرية المفروضة على سورية يكشف زيف مواقف وتصريحات مسؤوليه ويفضح النفاق الذي أصبح سمة أساسية للسياسات الأوروبية مشيراً إلى أن هذه العقوبات انتهاك سافر لأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجريمة ضد الإنسانية بكل معنى الكلمة.

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