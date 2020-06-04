05, 06, 2020 - 1:54 صباحًا

دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء مصياف

سورية   209

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري مساء اليوم لعدوان إسرائيلي في أجواء مدينة مصياف بريف حماة.

وقال مصدر عسكري: إنه “في تمام الساعة 21,25 من يوم 4/6/2020 قام الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية باستهداف أحد مواقعنا العسكرية في محيط مصياف، وعلى الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية، وأسقطت عدداً منها”.

من جهتها ذكرت “سانا” أن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي في أجواء مصياف بريف حماة مساء اليوم،  مضيفة: إن “المعلومات الأولية إلى أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية وبأن العدوان تم من الأجواء اللبنانية في منطقة الهرمل”.

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