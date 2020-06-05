استشهاد طفلين وإصابة 3 مدنيين بانفجار سيارة مفخخة في الحسكة

استشهد طفلان وأصيب 3 مدنيين بانفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وذكر مراسل سانا نقلاً عن مصادر أهلية قولها إن سيارة “تكسي” مفخخة انفجرت بالقرب من المشفى الوطني مساء اليوم في مدينة رأس العين التي تنتشر فيها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية بالريف الشمالي الغربي للمحافظة ما أدى إلى استشهاد طفلين وإصابة 3 من المدنيين ووقوع أضرار مادية.

وتشهد المناطق التي تنتشر فيها المجموعات الإرهابية التي تأتمر بأوامر النظام التركي في ريف الحسكة الشمالي تفجيرات متعددة واقتتالاً بين المجموعات الإرهابية لاقتسام النفوذ والسيطرة الأمر الذي ينعكس سلباً على حياة الأهالي والمدنيين الذين يقعون ضحية التفجيرات والاقتتال.