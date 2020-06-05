تفقد الدورات التعليمية لطلاب الشهادتين في دير الزور



تفقدت الرفيقة نسرين الضويحي رئيس مكتب التربية والطلائع الفرعي ومدير التربية بدير الزور نشأت العلي الدورات التعليمية لطلاب الشهادتين الثانوية العامة والتعليم الأساسي و التي تأتي في إطار الخطة الوطنية لتعويض تلاميذ وطلاب الشهادتين الثانوية العامة والتعليم الأساسي الدراسة النظامية وذلك لتعويض الفاقد التعليمي عام ٢٠٢٠م، وتأتي الدورة بالتعاون مع منظمة اليونيسكو والتنسيق مع وزارتي الصحة والإدارة المحلية والبيئة.



حيث انطلقت الدورات في ٢٥ مركز لطلاب شهادة التعليم الأساسي في الريف والمدينة استفاد منها ٢٢٥٠ تلميذ، اما مراكز شهادة التعليم الثانوي فهي ٧ مراكز موزعة في المدينة واستفاد ٣٢٢ طالب وطالبة من الدورات المقدمة .

هذا وتستمر الدورة التي انطلقت صباح اليوم حتى ٢٠٢٠/٦/١٧ م ، وتشمل الدورة المجانية وغير الإلزامية (لغة عربية، رياضيات ،علوم ، لغة انكليزية، لغة فرنسية).

