السويداء.. الاستماع لشكاوى المواطنين ومعالجة قضاياهم بشفافية



التقى محافظ السويداء المهندس همام دبيات رؤساء المجالس المحلية في محافظة السويداء وأكد المحافظ على الإهتمام بالمظهر العام للوحدات الإدارية من مداخلها وشوارعها ونظافتها.

كما أشار إلى أهمية الاستماع لشكاوى المواطنين بصدر واسع وحسن استقبالهم والشفافية في التعامل معهم والمعالجة بتجاوز الروتين والبيروقراطية وإعطاء الأولوية لأسر الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري وتنفيذ زيارات دورية لهم في بيوتهم.



كما أكّد على تسريع الرد على المراسلات بعد دراستها بشكل جيد والعمل بشفافية وشرح الإمكانيات وإظهار ماتقدمه الحكومة رغم الظروف الصعبة والتركيز على الأسواق الشعبية والنهوض بها وتطويرها مع استعداد المحافظة للمساعدة في هذا السياق



ونوّه دبيات بتشجيع المبادرات المجتمعية ودعمها والتشارك معها والعمل بروح الفريق الواحد والحوار في كل القضايا وترشيد الاستهلاك بالطاقة الكهربائية والمياه والاهتمام بجاهزية الآليات ومتابعتها فنياً.



ووجه المحافظ بإعادة تقييم استثمارات الوحدات الإدارية وفق الواقع وتكثيف الجباية لتحسين مواردها وزيادتها للوصول إلى تحقيق الموارد الذاتية الكافية وطرح أفكار لمشاريع وفق البيئة الخاصة لكل وحدة لتقوم المحافظة بالمساعدة في تنفيذها والإسراع بنقل أملاك الدولة للوحدات الإدارية ضمن قطاعها.



وركّز على التشدد في تطبيق المرسوم ٤٠ لعام ٢٠١٢ في قمع المخالفات دون أي تهاون وعدم السماح باستكمالها وعدم القبول بأي مبرر في التغاضي عنها.



البعث ميديا || السويداء -رفعت الديك