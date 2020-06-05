التربية والتعليم في ظل مستجدات جائحة كورونا) في ملتقى حواري إلكتروني)

أقامت قيادة شعبة التربية للحزب بحمص ملتقى حواري إلكتروني بعنوان “التربية والتعليم في ظل مستجدات جائحة كورونا”، شارك فيه الرفيقان أحمد إبراهيم مدير التربية في حمص و د . غياث عباس رئيس دائرة الصحة المدرسية وأدار المتلقى الرفيق فؤاد عاصي مدير مدرسة الإعداد الحزبي.

حيث تم تسليط الضوء على الواقع التربوي في محافظة حمص و الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها للوقاية من هذه الجائحة.. كما تم استعراض كافة التحضيرات الجارية لتنفيذ امتحانات الشهادات الثانوية بكافة فروعها وشهادة التعليم الأساسي ..

و تم شرح وتوضيح التعليمات الضرورية لإنجاز هذا الاستحقاق بأفضل المعايير الصحية والعلمية من حيث توفير كافة المستلزمات الصحية من أدوات وتعقيم وإرشادات إضافة إلى تجهيز المراكز وتوسيع عددها لتحقيق التباعد المكاني الصحي إضافة إلى إنجاز كل ما يتعلق بالجوانب العلمية وتكليف الكوارد التربوية لإنجاز الامتحانات بشروطها الكاملة.

وتم التأكيد على التعاون مع كافة الجهات وخاصة الأسر من أجل توفير المناخات النفسية للتلاميذ والطلاب و توضيح كافة القرارات والتعليمات الوزارية التي من شأنها تعويض الفاقد التعليمي من خلال الدورات التي ستنفذ خلال الصيف ومع بداية العام الدراسي القادم إضافة إلى ماتم إنجازه عبر القناة التربوية والمنصات التي أحدثت بهذا الخصوص و خلال بث الملتقى تم الإجابة على بعض الاسئلة التي أغنت مضامينها. ،