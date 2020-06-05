ريف دمشق.. إحداث مراكز متخصصة للمعوقين و ذوي الاحتياجات الخاصة

تتجه مديرية الشؤون الاجتماعية و العمل بريف دمشق نحو تأهيل مراكز للمعوقين لتدريبهم على المهن الحرفية بكافة اختصاصاتها, و ذلك من خلال التعاون مع الوحدات الإرشادية.

وفي توضيح للبعث ميديا أوضحت فاطمة رشيد مديرة الشؤون في المحافظة انه تم مؤخرا ترخيص13 مركز خاصة بتأهيل الطفل المعوق، وإحداث معهد الإعاقة الذهنية بمدينة التل، و يتم إعداد الدراسات و الكشوفات لمعهد متعدد الإعاقات في قطنا، وتم ترخيص جمعية للإعاقة في جديدة عرطوز و يتم تقديم مساعدات نفسية ومعنوية لذوي الاحتياجات الخاصة وللمسنين الذين عانوا من ظروف المعيشة الصعبة خلال الأزمة.

وأشارت رشيد إلى قيام المديرية حاليا بإعداد استبيانات على مستوى المحافظة حول عدد ذوي الإعاقة و السيدات المعيلات والأيتام، إضافة لتكليف مختصين للكشف على عدد حالات الاستغلال و العنف الأسري.

ولفتت رشيد، الى وجود خطط إستراتيجية أهمها تواصل المديرية مع الأسر بمساعدة الأهالي لوضع الخطط العلاجية المناسبة، و إحداث برامج و نشاطات لتأهيل المعوقين و إصدار استمارات خاصة بهم، و توزيع بطاقات إعاقة للاستفادة من كافة الامتيازات، وستقوم المديرية بتقديم خدمات كثيرة للمعوقين ضمن مراكز متخصصة يعمل بها اختصاصيون بقضايا الإعاقة، إضافة لتقديم العلاجات الطبيعية والوظيفية والنطقية والإرشاد الأسري، و أيضا التقييم التربوي والإشراف الطبي و التمريضي ويتم حاليا توزيع إعانات الشلل الدماغي، وحول اعادة تفعيل مراكز التنمية الريفية.

واوضحت رشيد أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعمل عبر مديريات التنمية الريفية على تطبيق المنهجية المطورة للتنمية الريفية بهدف الاستفادة من البنى التحتية التابعة لها، وتطوير آليات العمل والبرامج وتحسين الاستفادة من مخرجاتها وفي هذا الإطار عملت الوزارة على إعادة تفعيل مركز التنمية الريفية في مدينة يبرود بريف دمشق عن طريق صيانة جزء من المركز، وافتتاح عدد من الدورات التدريبية المهنية المنتهية بمنح انتاجية، بالإضافة إلى المشتل الزراعي وروضة الأطفال بهدف الاستفادة القصوى من المركز وتقديم مجمل الخدمات المتعلقة بالتنمية الريفية لجميع المستفيدين.‏

وكانت مديرية التنمية الريفية في الوزارة حددت في خطة عملها للعام الحالي العديد من أولويات البرامج والمشاريع المقترحة لتقديم الخدمات في الشأن الاجتماعي للشرائح المجتمعية التي تستحق هذه الخدمات. و من أبرز هذه الأولويات والبرامج تلبية احتياجات المناطق المحررة من الإرهاب من خلال إعادة تأهيل وتفعيل مراكز التنمية الريفية ووحدات الصناعات الريفية لتقديم الخدمات الاجتماعية المركبة، وتلبية احتياجات المناطق وتعزيز سبل العيش والتعافي المبكر حسب الميزات النسبية لكل منطقة واحتياجاتها ..