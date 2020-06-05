استعدادات طرطوس لامتحانات الشهادتين

وضعت محافظة طرطوس الآلية التنفيذية التي تضمن جودة وحسن سير العملية الامتحانية لطلبة الشهادتين العامة بفروعها والتعليم الأساسي ومراعاة سبل الوقاية من فيروس كورونا.

وأكد محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى خلال لقائه المعنيين بالعملية الامتحانية جاهزية المحافظة لتقديم الدعم المطلوب لنجاح الامتحانات وتأمين مستلزماتها بما فيها آليات النقل اللازمة من الجهات العامة مع سائقيها بالتنسيق مع قيادة الشرطة، ومديرية التربية، وتشكيل اللجان المركزية والفرعية

لتأمين سبل الوقاية وحماية طلابنا من فيروس كورونا، والاشراف على تعقيم المدارس طيلة فترة الامتحانات، وتطبيق الاحتياطات المطلوبة، وضرورة وجود سيارة إسعاف وسيارة إطفاء أمام المراكز الامتحانية، وتأمين وسائط النقل لتسهيل وصول الطلاب والكوادر إلى مراكزهم الامتحانية.

ولفت مدير تربية طرطوس لوجود ممرضة من الصحة المدرسية ولجنة تنظيم في كل مرك زلمتابعة عمليات التعقيم بعد كل مادة علماً أن مدارس المحافظة معقمة بالكامل.

حضر الاجتماع السادة قائد الشرطة وأمين عام المحافظة وأعضاء المكتب التنفيذي لقطاعات النقل والتربية والمحروقات ومدراء التربية والصحة والمحروقات ومعاون قائد الشرطة ومدراء المناطق.

البعث ميديا – طرطوس – وائل علي