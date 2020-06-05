وزارة الأوقاف تصدر توضيحاً بخصوص ضريح الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز

أصدرت وزارة الأوقاف بياناً بخصوص ضريح الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه.

تناقلت بعض وسائل الإعلام المعادية والداعمة للإرهاب أخباراً وفيديوهات حول العبث بقبر الخليفة العادل و الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه

قرب معرة النعمان ، وللتوضيح فإنّ وزارة الأوقاف

وبعد تحرير منطقة معرة النعمان من دنس العصابات الارهابية قامت بالكشف على موقع ضريح الخليفة الراشد.

وأضاف البيان: “تبين أن قبر الخليفة عمر بن عبد العزيز ورفاته لم يتم العبث به، بينما توجد آثار لبعض أعمال التخريب في جدران ومكان الضريح من قبل العصابات الإرهابية وجبهة النصرة ، والذين دأبهم تدمير وتخريب المقامات والمزارات والأضرحة كماهو ثابت في فكرهم ومنهجهم الضال المنحرف ، وخلال فترة وجيزة سيتم فتح المقام للزوار بإذن الله سبحانه وتعالى” .

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