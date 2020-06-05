ارتفاع أسعار النفط أكثر من خمسة بالمئة

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد تراجع غير متوقع لمعدل البطالة بالولايات المتحدة في أيار وقرار أوبك تقديم موعد مناقشات بشأن مد أجل تخفيضات إنتاج قياسية إلى غد السبت.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت صعدت 7ر2 دولار أي ما يعادل 2ر5 بالمئة إلى 07ر42 دولارا للبرميل وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65ر1 دولار أو 4ر4 بالمئة إلى 02ر39 دولاراً للبرميل.

وربح برنت 17 بالمئة منذ يوم الجمعة الماضي ليبلغ ذروة ثلاثة أشهر وزاد العقد لأكثر من مثليه منذ انهياره إلى مستوى متدن عند 98ر15 دولاراً للبرميل في ال22 من نيسان الماضي وارتفع غرب تكساس الوسيط 11 بالمئة.

وكانت أسعار النفط ارتفعت في وقت سابق اليوم 27 سنتا أو ما يعادل 7ر0 بالمئة.