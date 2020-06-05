شمخاني: تبادل السجناء لم ينتج عن مفاوضات مع أمريكا

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني أن تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة لم يكن نتيجة مفاوضات مباشرة بين الجانبين وهي لن تحصل في المستقبل أبداً.

وكتب شمخاني على تويتر اليوم وفق ما نقلت وكالة ارنا: “بعد إطلاق سراح الدكتور مجيد طاهري من السجن في أمريكا وعودته إلى إيران فإن وضع دونالد ترامب سواء على الساحة الدولية أو في فضيحة إدارة أزمة كورونا أو تأجيج نيران العنصرية داخل الولايات المتحدة سيء إلى درجة أن فريقه لا يجد أمامه سوى تصنيع واستعراض نجاحات مزيفة له”.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أعلن أمس الإفراج عن المواطن الأمريكي مايكل وايت الذي كان محكوماً بالسجن بسبب جرائم امنية وشكاوى مرفوعة من قبل أشخاص لافتاً في الوقت ذاته إلى الإفراج في أمريكا عن العالم الإيراني طاهري.