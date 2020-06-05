تسجيل 367 حالة وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا

وفي تركيا أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 18 وفاة جديدة بالفيروس و 930 إصابة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4648 والإصابات إلى 168340.

من جانبه أشار المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة في بيان إلى أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة في البلاد ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6005 والإصابات إلى 47152 بعد تسجيل 210 إصابات جديدة.

عربياً أعلنت وزارة الصحة العراقية عن 14 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 285 والإصابات إلى 9846 بعد تسجيل 1006 إصابات جديدة.

وفي السعودية أوضحت وزارة الصحة عن 31 وفاة و2591 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الوفيات إلى 642 والإصابات إلى 95748 أما في الكويت فتم الإعلان عن 8 وفيات و723 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 244 والإصابات إلى 30644 فيما أعلنت وزارة الصحة القطرية 4 وفيات جديدة ليصل الإجمالي إلى 49 وفاة والإصابات إلى 65495 بعد تسجيل 1754 إصابة جديدة.

وفي موريتانيا بين مدير الصحة العمومية أنه تم تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 784 فيما تم تسجيل 3 وفيات جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 39 حالة وفاة.