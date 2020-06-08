الثلاثاء بدء التسجيل في برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم ( المرحلة الثانية٢٠٢٠ )

يبدأ التسجيل لدى فروع ومراكز الصندوق ببرنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم ( المرحلة الثانية ٢٠٢٠)

وذلك للمسرحين نتيجة الاصابة خلال العمليات الحربية اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء الواقع في ٩ حزيران ٢٠٢٠.

مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لؤي العرنجي بين في حديث خاص ل ” البعث ميديا” أن باقي المسرحين ممن امضوا /٥ /سنوات فأكثر في خدمة العلم الالزامية والاحتياطية والمسرحين نتيجة الاصابة خلال العمليات الحربية بغض النظر عن مدة الخدمة، بشرط أن لا يتقاضى اي راتب كلي او جزئي، علما أنه يتم الاستفادة من البرنامج آنف الذكر كافة المسرحين الذين فاتتهم فرصة التسجيل بالمرحلة الاولى من البرنامج في عام ٢٠١٩ والمسرحين الجدد بقرارات التسريح الاخيرة في عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠، مع الاشارة الى انه لايمكن للمسرح الذي استفاد من المرحلة الاولى وسجل بالبرنامج الاستفادة مرة ثانية.

يشار إلى أن مدة الاستفادة من البرنامج /١٢/ مكافأة شهرية (غير قابلة للزيادة او التمديد )تتوقف عندما يحصل المسرح على عمل بالقطاع العام سواء كعامل دائم او بموجب عقد سنوي، في حين تتمثل شروط التسجيل بأن يكون المسرح قد امضى /٥/سنوات فأكثر في الخدمة أو المسرح نتيجة الاصابة بغض النظر عن مدة خدمته ولا يستفيد من اي راتب او معاش بشكل كلي او جزئي، وان لا يكون عامل في الدولة، وان لا يكون عامل في القطاع الخاص.

أما بالنسبة للوثائق المطلوبةفهي (وثيقة تأدية الخدمة

صورة عن البطاقة الشخصية)

البعث ميديا – حياه عيسى