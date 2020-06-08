المهجرون ملتزمون بحظر التجوال

طمأن سفير منظمة الإغاثة الدولية لحقوق الإنسان في لبنان مصطفى حمود بعدم وجود أي إصابات بين المهجرين السوريين في لبنان بفيروس كورونا وأن واقعهم الصحي جيد.

وبين حمود لـ”البعث ميديا ” أن السوريين في لبنان ملتزمون أكثر من المواطنين اللبنانيين في أوقات حظر التجوال المفروض لمنع انتشار وباء “كورونا” للحفاظ على السلامة الصحية العامة وجميعهم أوضاعهم جيدة، علماً أن الدولة اللبنانية تهتم بهم و تؤمن جميع الاحتياجات والمواد الأساسية إلى مناطق المخيمات ويحرصون على عدم خروج السوريين من تلك المخيمات خلال هذه الفترة.

وأشار حمود إلى أن عدد المهجريين السوريين المسجلين بلغ تقريباً مليون و250 ألف مهجر وقبل موجة انتشار الوباء القاتل عاد قسم كبير إلى سورية بالتعاون بين الأمن العام اللبناني والسلطات السورية وبلغ عدد العائدين نحو 250 ألف مواطن.

البعث ميديا – فداء شاهين