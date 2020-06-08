طرطوس.. زراعة كل شبر وتمكين استثمار الأراضي الزراعية المتروكة 

ناقشت اللجنة الزراعية الفرعية برئاسة محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى واقع المحافظة الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وسبل تطويره وتذليل معوقاته وأكدت اللجنة أن الواقع الزراعي جيد ويتميز بالمرونة والقدرة على التأقلم ما أدى استمرار العملية الإنتاجية.

وتمثلت الصعوبات بارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وتسويق الإنتاج وسبل تذليل العقبات وتأمين المستلزمات بأسعار تشجيعية ودعم المزارع وتسويق إنتاجه بكافة السبل والعمل على زيادة قطيع الأبقار وإنشاء صندوق للتأمين على الأبقار وزراعة كل شبر وتمكين استثمار الأراضي الزراعية المتروكة وإنجاز خارطة لعقارات أملاك الدولة وواقعها وطرق استثمارها المثلى وشق المزيد من الطرق الزراعية وتشجيع الأهالي على التنازل عن مسارات الطرق علماً أن الآليات متوفرة وإحصاء المداجن غير المرخصة لمعالجة وضعها وفق القوانين والأنظمة وشدد المحافظ على أهمية الزراعات الأسرية والصناعات الريفية وتطويرها وتسويقها وأنه سيتم إقامة ورشة عمل بهذا الخصوص.

البعث ميديا – طرطوس -وائل علي