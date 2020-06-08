09, 06, 2020 - 5:10 صباحًا
مصدر عسكري

مصدر عسكري: وحدات الجيش تتصدى لهجوم إرهابيين في الغاب الشمالي

سورية   547

 

تصدت وحدات من الجيش لهجوم قامت به المجموعات الإرهابية المسلحة في منطقة الغاب الشمالي.

وقال مصدر عسكري: “قامت المجموعات الإرهابية المسلحة في منطقة الغاب الشمالي اعتباراً من الساعة 13،30 من يوم 8/6/2020 بتنفيذ هجوم بالعربات المفخخة والانتحاريين على نقطتين من نقاطنا العسكرية في بلدتي الطنجرة والفطاطرة، فتصدى لها مقاتلونا البواسل”.

وأضاف المصدر: إن “اشتباكات عنيفة استمرت عدة ساعات تمت استعادة السيطرة التامة على النقطتين، وتكبيد المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح، والاستيلاء على أسلحتهم، وتدمير عربة دفع رباعي مزودة برشاش 14،5، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بعد إرغام فلول الإرهابيين على الفرار تاركين وراءهم جثث قتلاهم وأسلحتهم.

وأشار المصدر إلى أن العملية أسفرت عن ارتقاء أحد جنودنا شهيداً، وإصابة عدد آخر بجروح.

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