09, 06, 2020 - 5:10 صباحًا

الصحة العالمية: وباء كورونا يتفاقم عالمياً ولم يبلغ ذروته بعد

صحة   415

دعت منظمة الصحة العالمية دول العالم لمواصلة جهودها لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد مشيرة إلى أن وباء كورونا يتفاقم عالمياً ولم يبلغ بعد ذروته في أمريكا الوسطى.

ونقلت رويترز عن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس قوله في إفادة صحفية عبر الإنترنت اليوم: “بعد مرور ما يزيد على ستة أشهر على تفشي الوباء ليس هذا هو الوقت المناسب لأن تحد أي دولة من جهودها لمكافحة الفيروس”.

بدوره أكد كبير خبراء الطوارئ لدى المنظمة مايك رايان ضرورة التركيز على منع حدوث ذروة ثانية لتفشي الفيروس في العالم وقيادة حكومية قوية ودعم دولي لدول أمريكا الوسطى وقال إن وتيرة العدوى بالفيروس في دول أمريكا الوسطى لا تزال في تصاعد ما يثير قلقا شديدا.

من جهتها قالت ماريا فان كيرخوف عالمة الأوبئة بالمنظمة: “لم نقترب بعد من نهاية هذا الوباء” مشيرة إلى ضرورة اتباع منهجية شاملة في أمريكا الجنوبية.

قد يعجبك أيضاً

العراق..اعتقال أحد متزعمي /داعش/ في السليمانية

majjd 0

استقرار بدرجات الحرارة والجو بين الصحو والغائم جزئياً

Ebtesam 0

بتوجيه من الرئيس الأسد.. افتتاح مشروع الخزانات التجميعية لإرواء بلدة الكفر ومحيطها بالسويداء

majjd 0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *